Piazza Affari: balza in avanti Saipem

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Saipem ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,392 Euro. Supporto a 4,246. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,538.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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