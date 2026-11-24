IWB, chiusa in anticipo l'offerta del prestito obbligazionario da 70 milioni

Già raggiunto l'ammontare complessivo, la data di emissione resta il 3 dicembre

(Teleborsa) - Italian Wine Brands , facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito, approvato dalla Central Bank of Ireland il 17 novembre e passaportato in Italia il 18 novembre, rende noto che, a seguito della domanda pervenuta, il periodo di offerta delle obbligazioni, iniziato oggi 24 novembre e la cui conclusione era prevista per il 30 novembre, si è chiuso anticipatamente, essendo stato raggiunto l’ammontare complessivo di 70.000.000 euro.



L’offerta - riporta una nota - si è svolta attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana.



In particolare, sono state collocate 70.000 Obbligazioni, con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna, a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.



La chiusura anticipata del Periodo di Offerta non modifica la data di emissione delle Obbligazioni, che resta fissata al 3 dicembre 2026. La data di scadenza è il 3 dicembre 2032, salvo rimborso anticipato, acquisto e cancellazione secondo quanto previsto dal regolamento.



Le Obbligazioni saranno remunerate a un tasso di interesse fisso pari al 5,375% lordo annuo, con pagamento degli interessi in via posticipata il 3 dicembre di ciascun anno, a partire dal 3 dicembre 2027, secondo quanto previsto dal regolamento del prestito.



La data di inizio delle negoziazioni sul MOT sarà stabilita da Borsa Italiana con separato avviso, secondo quanto previsto dal Prospetto, e coinciderà con la Data di Emissione. La società ha anche presentato all’Irish Stock Exchange, che opera come Euronext Dublin, domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (Official List) e alle negoziazioni sul relativo mercato regolamentato (Regulated Market). Le Obbligazioni sono state collocate esclusivamente attraverso la piattaforma del MOT.



Il Presidente e Amministratore Delegato Alessandro Mutinelli dichiara: "accogliamo con grande soddisfazione la risposta positiva degli investitori, che ha consentito di concludere anticipatamente il collocamento. È una manifestazione di fiducia nel nostro modello di business, nella qualità delle nostre persone e nella strategia di sviluppo del Gruppo. Le risorse raccolte rappresentano un ulteriore strumento per cogliere opportunità di crescita, consolidare la nostra presenza sui mercati internazionali e continuare a generare valore

per azionisti, obbligazionisti e tutti gli stakeholder".





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