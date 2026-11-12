IWB, ok Cda a dividend policy a 1 euro ed emissione bond senior da 70 milioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Italian Wine Brands ha deliberato l’introduzione di una Dividend Policy che segna una nuova fase nel percorso di crescita dell'azienda.



Dividend policy raddoppiata

La nuova politica - si legge in un comunicato - prevede l’obiettivo di un dividendo pari ad almeno 1,00 euro per azione che per l’esercizio 2026 corrisponde a un payout target indicativamente pari al 50% dell’utile netto consolidato e a un dividend yield pari a circa il 6,5%; il CdA si impegna a proporre la distribuzione come indicata a partire dalla prossima assemblea degli azionisti.



Prestito obbligazionario senior

Inoltre, il consiglio ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito, per un ammontare nominale complessivo di 70 milioni, destinato al pubblico indistinto in Italia e agli investitori qualificati in Italia e in Irlanda, nel rispetto delle restrizioni all’offerta e alla vendita applicabili.



Il prestito avrà una durata di sei anni dalla data di emissione e sarà remunerato a un tasso di interesse fisso non inferiore al [5]% lordo annuo, con pagamento degli interessi in via posticipata su base annuale. Il tasso definitivo sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e dell’interesse manifestato dagli investitori qualificati in prossimità dell’avvio dell’operazione. Le Obbligazioni saranno emesse a un prezzo pari al 100% del valore nominale, con un taglio unitario di Euro 1.000, e saranno offerte in sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana.



Subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni, è prevista l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione e alle negoziazioni sul MOT, con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell’official list dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin. A seguito dell’approvazione del Prospetto per l’offerta e l’ammissione alle negoziazioni delle

Obbligazioni da parte della CBI, sarà espletata la procedura di notifica del Prospetto alla CONSOB (c.d. "passporting") ai fini dell’offerta al pubblico in Italia.



L’avvio dell’offerta è previsto entro la fine del mese di novembre 2026.



La società intende utilizzare i proventi netti dell’emissione, unitamente a risorse proprie, per il rimborso anticipato del prestito obbligazionario senior non garantito di originari 130 milioni con scadenza nel 2027 e/o, in funzione delle risorse effettivamente disponibili, per il rifinanziamento di linee di finanziamento esistenti, per esigenze generali aziendali, inclusi la distribuzione di eventuali

dividendi e/o acquisti di azioni proprie, e/o per sostenere operazioni di acquisizione nel mercato italiano del wine & food.

Condividi

```