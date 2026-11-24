Lettura rialzista per News Corp

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Balza in avanti il gruppo di media e servizi informativi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,43%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 28,29 USD, con stop loss fissato a livello 13,06 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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