Lettura rialzista per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Balza in avanti il colosso degli alcolici, tra i titoli dell'indice CAC40, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,17%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 71,26 Euro, con stop loss calcolato a quota 68,79 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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