Tono rialzista per News Corp

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Sottotono il gruppo di media e servizi informativi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un calo dello 0,03%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 28,96 USD, con stop loss calcolato a quota 13,06 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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