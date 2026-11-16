Orientamento rialzista per News Corp

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Prepotente rialzo per il gruppo di media e servizi informativi , parte dell' S&P-500 , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,45% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 29,89 USD, con stop loss individuato a quota 13,06 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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