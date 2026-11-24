Londra: giornata depressa per Glencore
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che mostra un decremento del 2,04%.
Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Glencore suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,52 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,558. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,499.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```