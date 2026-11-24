Londra: il Polar Capital Technology Trust mostra un andamento leggermente negativo
(Teleborsa) - Frazionale ribasso per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che scambia con una perdita dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Polar Capital Technology Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo del Polar Capital Technology Trust ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,575 sterline. Supporto a 5,415. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,735.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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