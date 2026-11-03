Londra: timido segno meno per il Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Andamento annoiato per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che scambia in ribasso del 3,20%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Polar Capital Technology Trust , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del Polar Capital Technology Trust evidenzia un declino dei corsi verso area 5,725 sterline con prima area di resistenza vista a 5,775. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```