Macron valuta l'inserimento della Golden Rule in Costituzione

UNa mossa per rassicurare gli investitori prima dlela fine del suo mandato presidenziale

(Teleborsa) - Il presidente francese Emmanuel Macron sta valutando la possibilità di inserire in Costituzione la Golden Rule, che impone ai governi di definire un percorso pluriennale verso il pareggio di bilancio. Una mossa che il leader francese pianifica di realizzare prima della fine del suo mandato, lasciando un Paese con le finanze disastrate ed un elevatissimo deficit, ma che richiederebbe una maggioranza qualificata dei tre quinti dell'Assemblea Nazionale e, dunque, un ampio sostegno politico.



Macron valuta la Golden Rule

Macron ha ammesso che sta valutando la possibilità di inserire in Costituzione la regola d'oro, che impone ai governi di ridurre progressivamente il deficit e tendere al pareggio di bilancio, anche per rassicurare gli investitori della sostenibilità delle finanze francesi, di fronte ad un deficit che è letteralmente esploso e ad un progressivo aumento die costi di finanziamenti (interessi). "Non si tratta di un dibattito ingiustificato", ha dichiarato il Presidente in un'intervista a Le Figaro.



Una posizione confermata anche dal Ministro delle Finanze Roland Lescure, il quale lamentando che "ogni anno" ci si rende conto che si fa "fatica persino ad approvare un bilancio", ha spiegato i vantaggi della regola d'oro che "permette di stabilire una tempistica e un piano a medio termine, per assicurarsi di rimanere in linea con gli obiettivi".



Necessaria una maggioranza qualificata

La riforma costituzionale, tuttavia, dovrebbe essere approvata con una maggioranza qualificata da parte dell'Assemblea Nazionale e del Senato, vale a dire con il voto favorevole dei tre quinti del Parlamento. Una maggioranza che richiederebbe a Macron un impegno per assicurarsi un sostegno politico più ampio della semplice maggioranza che lo sostiene. Una sfida non facile per un Presidente che è al termine del suo secondo mandato e che non potrà essere rieletto una terza volta, mentre in Francia avanza il sostegno all'estrema destra guidata da Marine Le Pen, anche come segno di protesta contro i pesanti tagli effettuati nell'ultima legge di Bilancio.



Rendimenti OAT sotto i massimi

L'idea di applicare la Golden Rule per rassicurare gli investitori era nata dalle forti tensioni che avevano caratterizzato il mercato francese questo autunno, con il rendimento dell'OAT decennale che era schizzato ben oltre la soglia del 5%. Un movimento che in parte era stato trainato dal generale aumento dei rendimenti obbligazionari a livello globale, ma che era esacebato sui titoli di Stato di Paesi dalle finanze pubbliche più fragili, come appunto la Francia.



Questa mattina, il rendimento del titolo decennale francese si attesta al 4,778% (in calo di 0,7 punti base) e si confronta con un massimo pluriennale raggiunto al 5,142%. Lo Spread dei titoli francesi rispetto al Bund, a questi livelli, resta piuttosto elevato sui 150 punti, il più alto della Zona Euro.

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