Manovra, Savino (MEF): "Al lavoro per risorse aggiuntive a Comuni e Province"

(Teleborsa) - "Come indicato dalla Presidente Meloni e dal Ministro Giorgetti, cercheremo di fare uno sforzo in più per Comuni e Province sulle tre priorità che ci sono state segnalate: assistenza scolastica agli alunni con disabilità, trasporto pubblico locale e sostegno agli affitti. Ci mettiamo da subito al lavoro per individuare risorse aggiuntive e, in base alle disponibilità, decideremo insieme agli enti locali dove concentrarle per dare risposte concrete ai cittadini".



Lo ha detto il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, con delega alla finanza degli enti locali, Sandra Savino, a margine della Conferenza Stato-città e autonomie locali.







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