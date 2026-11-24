Myplant & Garden, al Salone internazionale leader del green professionale debutta Horti New Hub

Con 3,52 miliardi di euro di solo valore della produzione florovivaistica italiana (+8%) e un comparto sementiero che, da solo, si avvicina al miliardo, il settore si presenta come un sistema economico e industriale articolato, che coinvolge ricerca, sementi, tecnologie, produzione e innovazione

(Teleborsa) - La produzione di una pianta è il risultato di una filiera articolata, che comincia ben prima della coltivazione e coinvolge ricerca genetica, sementi, propagazione, produzione di giovani piante, substrati, nutrizione, irrigazione, difesa delle colture, impianti, macchine e automazione.



Un sistema produttivo con dimensioni economiche e industriali rilevanti. Numeri alla mano, nel 2025 il valore della produzione florovivaistica italiana ha raggiunto 3,52 miliardi di euro, con una crescita dell’8,1% sull’anno precedente. A monte della filiera, il settore sementiero italiano vale circa un miliardo di euro: le sementi da orto rappresentano quasi il 30% del valore complessivo e, nel 2024, circa 15.000 ettari sono stati destinati in Italia alla loro moltiplicazione. Nel comparto della micropropagazione operano 26 laboratori commerciali, con una produzione complessiva di oltre 51 milioni di piante all’anno. Anche il mercato dei substrati esprime volumi considerevoli: nel 2022, a livello mondiale, ne sono stati utilizzati circa 116 milioni di metri cubi, con una domanda potenziale al 2050 stimata in 2,5-2,9 volte quella attuale.



Proprio per valorizzare questo sistema e mettere in relazione i suoi diversi protagonisti collegando ricerca, competenze agronomiche, mezzi tecnici e prodotti, sostenibilità e innovazione tecnologica, a Myplant & Garden (Fiera Milano Rho-IT, 17-19 febbraio 2027) debutta Horti New Hub, il nuovo progetto dedicato alla filiera della produzione professionale del verde.



Un percorso che accompagnerà il visitatore attraverso le principali fasi produttive, dalla genetica alla propagazione, dalle giovani piante alla coltivazione, sino alla pianta finita.





“Diamo vita a un progetto che amplia il racconto di Myplant & Garden: un nuovo spazio tematico che valorizza l’intero sistema produttivo orto-florovivaistico e il contributo della ricerca e dell’innovazione alla sua evoluzione”, commenta Valeria Randazzo, Exhibition Manager di Myplant.





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