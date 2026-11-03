Sistema Foresta: nasce la piattaforma per valorizzare il patrimonio forestale italiano

A Myplant & Garden 2027, l’iniziativa che mette in rete competenze, imprese e filiere

(Teleborsa) - Oltre 11 milioni di ettari, pari a circa un terzo del territorio nazionale: è la consistenza del patrimonio forestale italiano, una risorsa ambientale ed economica il cui potenziale è ancora in larga parte da valorizzare. Soltanto il 18-20% delle foreste dispone infatti di un piano di gestione forestale attivo o vigente, mentre la superficie boschiva certificata per la gestione sostenibile si attesta intorno al 10%.



Alla crescita delle superfici boscate, dovuta in buona parte all’abbandono delle aree agricole e montane e alla riduzione delle attività selvicolturali, non ha corrisposto un analogo sviluppo della gestione. Una condizione che apre nuove prospettive per le filiere del legno, delle biomasse e dei prodotti forestali non legnosi, per la vivaistica, le tecnologie, i servizi professionali e la manutenzione del territorio.



Prevenzione dei rischi, tutela degli ecosistemi e produzione di materie prime rinnovabili sono dimensioni sempre più intrecciate con le opportunità di sviluppo economico.



A dare la misura della rilevanza economica della filiera del verde sono anche i numeri del florovivaismo italiano. Nel 2025 il valore della produzione ha raggiunto 3,52 miliardi di euro, in crescita dell’8,1% sull’anno precedente e nuovo massimo storico, secondo i dati ISTAT elaborati e diffusi in anteprima da Myplant & Garden lo scorso settembre. Il comparto floricolo, che comprende fiori e piante in vaso, vale 1,64 miliardi di euro (+8,2%), mentre il vivaismo raggiunge 1,88 miliardi (+8,1%), con un’Italia che si conferma ai vertici delle produzioni europee e tra i principali fornitori internazionali di fiori e piante.



Il potenziale riguarda anche gli alberi fuori foresta. Nel 2025 sono stati messi a dimora in Italia quasi 3,7 milioni di alberi, il 17% in più rispetto al 2024, su oltre 5.300 ettari. Secondo l’Atlante delle Foreste di Legambiente e AzzeroCO2, i nuovi impianti sono in grado di generare circa 28 milioni di euro l’anno in servizi ecosistemici, per ciascun anno di vita del patrimonio arboreo realizzato.



Un’altra opportunità è rappresentata dall’agroforestazione, che integra alberi, coltivazioni e allevamento nei sistemi produttivi. In Italia interessa attualmente circa 1,3 milioni di ettari, pari all’11% della superficie agricola utilizzata, e può contribuire alla diversificazione dei redditi, alla protezione del suolo e alla resilienza delle aziende agricole.



È in questo scenario che nasce Sistema Foresta, la nuova sezione di Myplant & Garden dedicata a gestione forestale sostenibile, forestazione urbana e agroforestazione. L’iniziativa riunirà in un unico contesto fieristico vivaisti forestali, tecnici, arboricoltori, agronomi, progettisti, ricercatori, imprese, enti pubblici e operatori delle filiere.



L’obiettivo è mettere a sistema competenze e professionalità per trasformare il patrimonio arboreo e forestale italiano in una risorsa sempre più conosciuta, gestita e capace di generare valore economico, ambientale e territoriale.







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