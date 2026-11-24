New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Johnson & Johnson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Johnson & Johnson rispetto all'indice.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Johnson & Johnson . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Johnson & Johnson evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 278,5 USD. Primo supporto a 270,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 264,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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