Nusco, interamente sottoscritto l'aumento di capitale riservato a Nusco Invest da 3 milioni

Nusco Invest deterrà il 69,16% del capitale

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di Nusco ha approvato un aumento di capitale, a pagamento, da liberarsi in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, riservato in sottoscrizione a Nusco Invest, per un importo massimo di 3.000.000 euro.



Operazione realizzata mediante l’emissione di massime 2.222.222 azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a un prezzo di 1,35 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo (di cui 1,2171 euro a capitale e 0,1329 euro a titolo di sovrapprezzo).



A seguire, il presidente ha informato l’assemblea che Nusco Invest ha interamente sottoscritto l'aumento di capitale sociale ad esso offerto in sottoscrizione e, ad integrale liberazione dello stesso, ha versato la somma complessiva di 3.000.000 euro mediante imputazione a capitale e a sovrapprezzo della riserva "versamenti in conto futuro aumento di capitale", costituita a fronte dei versamenti effettuati da Nusco Invest il 16 settembre scorso.



Per effetto dell’integrale sottoscrizione, il capitale di Nusco sarà pari a 43.678.541 euro, suddiviso in 35.887.547 azioni ordinarie, con Nusco Invest che deterrà 24.819.055 azioni, pari al 69,16% del capitale.



Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'assemblea ha autorizzato, per un periodo di 18 mesi a partire da oggi, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Nusco di volta in volta detenute in portafoglio dalla società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale, in una o più tranche.



Ad oggi, la società detiene 642 azioni proprie in portafoglio.

Condividi

```