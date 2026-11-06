Nusco, via libera del Cda ad aumento di capitale riservato fino a 3 milioni

(Teleborsa) - Il CdA di Nusco ha approvato la proposta da sottoporre all'assemblea straordinaria, convocata per il 24 novembre, in prima convocazione e, occorrendo, per il 25 novembre, di un aumento di capitale a pagamento, da liberarsi in denaro, in via scindibile, per un importo massimo di 3.000.000 euro, comprensivo di sovrapprezzo.



L'operazione prevede l'emissione di massime 2.222.222 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche e il medesimo codice ISIN di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Nusco Invest, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2026.



Il prezzo di emissione proposto è pari a 1,35 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo, e coincide con quello applicato dalla

società nei precedenti aumenti di capitale riservati deliberati nel corso del 2026.



Tale prezzo è superiore al patrimonio netto per azione al 30 giugno 2026 (circa 1,34 euro, sulla base della situazione patrimoniale individuale a tale data) e incorpora un premio del 213,95% sulla media ponderata per i volumi (VWAP) dei prezzi delle azioni su Euronext Growth Milan nei 90 giorni precedenti l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente la riunione consiliare (0,43 euro). Il prezzo coincide, inoltre, con quello applicato agli aumenti di capitale riservati al servizio delle acquisizioni di Nusco Immobili Industriali (assemblea del 30 gennaio 2026) e di Erreggi (perfezionata il 31 luglio 2026).



Nusco Invest ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere e liberare integralmente l'aumento di capitale contestualmente all'adozione della delibera assembleare, mediante imputazione a capitale e a sovrapprezzo della riserva "versamenti in conto futuro aumento di capitale" iscritta nel patrimonio netto della società, costituita a fronte dei versamenti effettuati da Nusco Invest in data 16 settembre 2026 e già nella piena disponibilità della società. Le nuove azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.



Le finalità

Le risorse saranno destinate alla riduzione dell'indebitamento finanziario a breve termine del Gruppo. Al 30 giugno 2026 tale componente era pari a circa 9,1 milioni, su una posizione finanziaria netta consolidata di 24,8 milioni: l'operazione consente di ridurla di circa un terzo e di migliorare il profilo delle scadenze, in una fase di investimenti rilevanti, tra cui il nuovo stabilimento di Moara Vlasiei (Romania).



Su base pro-forma al 30 giugno 2026, il patrimonio netto consolidato passa da 55,5 a 58,5 milioni, la posizione finanziaria netta consolidata da 24,8 a 21,8 milioni e il gearing da 0,45 a 0,37.

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