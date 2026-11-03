Nusco, ricavi 9 mesi salgono a 38,7 milioni di euro (+4,3%)

(Teleborsa) - Nusco , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha comunicato che i ricavi consolidati al 30 settembre 2026 sono stati pari a 38,7 milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto al 30 settembre 2025, di cui 18,5 milioni generati da Pinum, 2,5 milioni generati da Nusco Immobili Industriali e 0,7 milioni da Erreggi.



Inoltre, sempre al 30 settembre 2026 anche il portafoglio ordini (backlog) del Gruppo da evadere risulta essere costantemente in crescita pari a 24,5 milioni di euro, segnando un +36,8%, di cui 11,7 milioni relativi a Pinum e 1,3 milioni a Erreggi.



"La crescita costante registrata dalla società anche nel terzo trimestre, nonostante il venir meno dei bonus edilizi e una fase di mercato complessa, è il risultato della bontà delle scelte compiute con le acquisizioni realizzate nell’ambito della nostra strategia di evoluzione industriale e patrimoniale - ha commentato l'AD Guerino Vassalluzzo - L’aumento del portafoglio ordini conferma la solidità del percorso intrapreso e la validità del modello integrato che stiamo costruendo, capace di unire il core business manifatturiero a un patrimonio immobiliare solido e diversificato. Guardiamo al futuro con fiducia e ci aspettiamo di proseguire su questo percorso di crescita, continuando a lavorare con determinazione per consolidare i risultati raggiunti e generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder nel medio-lungo periodo".

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