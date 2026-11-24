Otofarma: dal 18 novembre 2026 le azioni sono negoziate anche alla borsa di Francoforte

L'accesso al mercato tedesco amplia le opportunità di negoziazione del titolo

(Teleborsa) - Otofarma , società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchi acustici e nell'offerta di servizi audiologici innovativi, rende noto che, a partire dal 18 novembre 2026, le proprie azioni ordinarie sono negoziate anche presso la Borsa di Francoforte (Börse Frankfurt), nell'ambito del segmento Open Market (Freiverkehr).



Dettagli sul titolo

Le azioni sono identificate sul mercato tedesco dal codice WKN A41FFX, con simbolo 5CW, e mantengono il medesimo codice ISIN IT0005663361 già utilizzato su Euronext Growth Milan.



Otofarma amplia la propria visibilità sui mercati finanziari europei

La disponibilità del titolo sulla piazza finanziaria di Francoforte amplia le possibilità di accesso alle azioni Otofarma da parte degli investitori tedeschi e degli altri investitori internazionali che operano attraverso il mercato tedesco, favorendo una maggiore visibilità del Gruppo presso la comunità finanziaria europea.



L'estensione delle sedi di negoziazione si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della presenza di Otofarma sui mercati finanziari, contribuendo a creare le condizioni per un progressivo ampliamento della platea dei potenziali investitori e per una

maggiore diversificazione della base azionaria.



La negoziazione sul mercato tedesco si affianca a quella su Euronext Growth Milan, che rimane il mercato di riferimento del titolo Otofarma.

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