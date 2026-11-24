Milano
17:35
48.121
-1,84%
Nasdaq
19:16
26.252
-1,85%
Dow Jones
19:16
49.992
+0,80%
Londra
17:35
10.467
-0,13%
Francoforte
17:35
25.018
-1,26%
Martedì 24 Novembre 2026, ore 19.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata depressa per Reply
Piazza Affari: giornata depressa per Reply
Migliori e peggiori
,
In breve
24 novembre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Sottotono la
società di consulenza informatica
, che passa di mano con un calo del 2,22%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: a downbeat session for Reply
Piazza Affari: negative trend for Reply
Piazza Affari: andamento negativo per Reply
Piazza Affari: red for Reply
Titoli e Indici
Reply
-1,15%
Altre notizie
Piazza Affari: red for Reply
Piazza Affari: giornata depressa per Reply
Piazza Affari: Reply down
Piazza Affari: new bullish signal for Reply
Piazza Affari: a gloomy session for Reply
Piazza Affari: rosso per Reply
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto