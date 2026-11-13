Milano 14:01
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Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Londra 14:01
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Piazza Affari: andamento negativo per Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Reply
Ribasso composto e controllato per la società di consulenza informatica, che presenta una flessione del 3,24% sui valori precedenti.
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