Piazza Affari: rosso per Reply

(Teleborsa) - Retrocede la società di consulenza informatica , con un ribasso del 2,24%.



La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della società operante nel settore Telco & Media sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 132 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 130. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 134.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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