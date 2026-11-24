(Teleborsa) - Poste Italiane punta su innovazione e semplificazione dei servizi finanziari
, con l'accordo con Bancomat
per i pagamenti P2P tramite numero di telefono e con il nuovo Polo Finanziario, che partirà con il nuovo anno riunendo le società del gruppo attive nei pagamenti, nel risparmio e nelle assicurazioni.
In occasione del Salone dei Pagamenti, Andrea Novelli, Responsabile BancoPosta
, ha detto a Teleborsa che "l'accordo con Bancomat va nell'ottica di semplificare la vita dei clienti e di tutti gli italiani, perché con il solo numero di telefono in rubrica, da aprile 2027, i clienti di Poste e i clienti delle banche aderenti a Bancomat Pay potranno, continuando a utilizzare la loro app, scambiarsi denaro in tempo reale e in maniera sicura tra di loro".
"Così facendo andiamo a creare la più grande comunità di pagamenti che c'è in Italia
, perché raggiungeremo 30 milioni di italiani per aiutarli nella loro vita e nei loro pagamenti di tutti i giorni", ha spiegato Novelli.
Il manager ha poi illustrato il progetto del Polo Finanziario
, che prenderà avvio con il nuovo anno nell'ambito della riorganizzazione del gruppo: "Il progetto del Polo Finanziario si inquadra nella strategia del nostro gruppo di mettere il cliente al centro e, in modo particolare, di semplificargli la vita".
"Nel mondo finanziario, in particolare, con il Polo Finanziario vogliamo semplificare la nostra struttura, mettendo insieme le nostre società attive nel mondo finanziario, assicurativo e dei pagamenti, con l'idea di essere ancora più veloci e bravi nell'intercettare le esigenze dei nostri clienti
e tradurle in prodotti e servizi che possano concretamente aiutarli a migliorare la loro vita", ha commentato Novelli.