Poste, Del Fante: polo finanziario per più utili, centralità del cliente e semplificazione

(Teleborsa) - Il nuovo polo finanziario-assicurativo di Poste Italiane , che partirà dal 1° gennaio 2027, risponde a tre obiettivi: più utili, più attenzione al cliente e una struttura più semplice da leggere per gli investitori, anche dopo l'ingresso di TIM. Lo ha spiegato l'AD Matteo Del Fante, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



Il primo elemento è il beneficio sui risultati. Poste aveva indicato circa 20 milioni di euro dalla prima fase, cioè la fusione di PostePay in BancoPosta, e circa 100 milioni dalla seconda fase, che sarà resa possibile dal nuovo quadro normativo.



Il secondo è la centralità del cliente. Avere la responsabilità di tutti i prodotti finanziari in un unico punto, ha spiegato Del Fante, renderà Poste "molto più orientata al cliente". La società potrà offrire a ciascun cliente il prodotto migliore attraverso il canale più adatto, fisico, digitale o una combinazione dei due, senza preferenze tra i diversi prodotti del perimetro finanziario.



Il terzo è la semplificazione. "Chiaramente l'acquisizione di TIM aggiunge un piccolo livello di complessità alla nostra equity story", ha detto il CEO. "Quindi volevamo che i nostri investitori avessero un quadro più semplice nell'ambito finanziario".



Secondo quanto indicato nel comunicato, dal 1° gennaio 2027 il polo gestirà in modo integrato i business finanziari, assicurativi e dei pagamenti. Nel nuovo assetto, il gruppo sarà organizzato in tre business unit: logistica e rete distributiva, servizi finanziari e assicurativi, e una nuova unità che unirà connettività e tecnologia, inclusi i servizi di telecomunicazione ed energia.

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