Rialzo in agguato per Siltronic
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Protagonista il produttore di wafer di silicio, tra i titoli dell'indice TecDAX, che chiude la seduta con un rialzo del 7,16%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 54,65 Euro, con stop loss individuato a quota 48,34 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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