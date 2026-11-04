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Francoforte: pioggia di acquisti su Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Siltronic
Prepotente rialzo per il produttore di wafer di silicio, che mostra una salita bruciante dell'8,15% sui valori precedenti.
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