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Francoforte: al centro degli acquisti Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: al centro degli acquisti Siltronic
Rialzo per il produttore di wafer di silicio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,56%.
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