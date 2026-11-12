Nvidia verso esordio pesante condiziona settore chip europeo

(Teleborsa) - Seduta difficile per il comparto chip, che scivola sui mercati europei e nel circuito pre-market del mercato Usa, di riflesso al tonfo di Nvidia che crolla del 6% nelle trattazioni pre-mercato, sulla notizia della possibile estromissione del CEO Jensen Huang dopo lo scandalo legato alla Cina. Le ultime indiscrezioni parlano anche di un'altra relazione extraconiugale dentro Nvidia.



In Europa, ASML Holding cede il 2,86%, mentre Infineon perde l'1,5% e STM lo 0,5%. Male anche la francese Soitec con una perdita del 3,3%, mentre BE Semiconductor arretra dell'1,2%.



Nelle contrattazioni pre-mercato in Usa, invece, Broadcom sale dell'1% e AMD dell'1,5%, proseguendo il recupero dopo il crollo dei giorni scorsi. L'indice Philadelphia Semiconductor Index ieri è rimbalzato di oltre il 5%.







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