Tech in corsa trainato da Technoprobe e STM a Milano

(Teleborsa) - Seduta brillante per i titoli tech italiani e oltre i confini nazionali. In particolare, a Milano, corrono Technoprobe , nel giorno del Cda sui conti, che corre in vetta al Ftse Mib a +6,6%, seguita da Stm (+4,3%). Tra le migliori, anche Prysmian a +2,9%. Nel resto dell'Europa, ottime performance per Infineon (+6,9%) a Francoforte, Asm e Asml rispettivamente a +5,8% e +3% ad Amsterdam.



A spingere gli acquisti sul comparto è la rinnovata fiducia sull'intelligenza artificiale in scia alle ottime prospettive del fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale CoreWeave e alla crescente attesa per la quotazione in borsa di Anthropic. A ciò, si aggiungono i rumours secondo cui OpenAI ha registrato per la prima volta un fatturato trimestrale di 10 miliardi di dollari.



Il quadro tecnico

Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22,97 euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,69. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 24,41.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Stm rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Lo status tecnico di medio periodo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 42,19 euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 43,15, mentre il primo supporto è stimato a 41,23.



La tendenza ad una settimana di Prysmian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di medio periodo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 111,1 euro, mentre i supporti sono stimati a 109,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 112,8.





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