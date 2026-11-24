(Teleborsa) - In attesa della prevista ammissione del 25 novembre e del previsto debutto su Euronext Growth Milan
del 27 novembre, TerniEnergia Progetti
ha concluso con successo il collocamento, interamente tramite aumento di capitale, mediante l'emissione di 1.243.000 nuove azioni ordinarie
per una raccolta
complessiva di 1,9 milioni
che determinerà un flottante al 36%
(32,34% post quotazione). La capitalizzazione prevista è di 5,32 milioni.
Il prezzo di collocamento
è stato fissato a 1,54 euro per azione
.
La società ha inoltre deliberato l'emissione di "Warrant TERNIENERGIA 2026-2029
" che saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria posseduta a favore di tutti coloro che all'inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento e saranno validi per sottoscrivere, alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant, le azioni di compendio in ragione di 1 azione di compendio ogni 3 warrant presentati per l’esercizio.
I numeri di bilancio
Nei primi sei mesi del 2026
la società ha registrato un valore della produzione
di 4,53 milioni di euro e un EBITDA
di 0,71 milioni dopo aver archiviato il 2025 con un valore della produzione di 5,21 milioni e un EBITDA di 0,2 milioni.
L'azionariato
L'azionariato dopo l'ammissione è il seguente: Terni Grandi Impianti S.r.l. (società riconducibile a Simona Marchegiani: 27,69%; Laura Neri: 16,62%; Enrico Franconi: 15,38%; Sun Si Yu: 15,38%; Manlio Neri: 8,00%; Viki Project S.r.l: 7,69%, società riconducibile per il 50% a Elena Ida Sapia e per il 50% a Stefania Patucca; Emilio Neri: 4,62%; Vincenzo Peponi: 4,62%): 64,00% delle azioni ordinarie, 83,10% dei diritti di voto; Stability SIM: 15,99% delle azioni ordinarie, 7,51% dei diritti di voto; Mercato: 20,01% delle azioni ordinarie, 9,40% dei diritti di voto.
Gli obiettivi
La quotazione su Euronext Growth Milan - spiega una nota - rappresenta un passaggio strategico
nel percorso di crescita di TerniEnergia Progetti e consentirà alla società di accelerare l'esecuzione del proprio piano industriale
, rafforzando il posizionamento nel mercato delle energie rinnovabili. Le risorse raccolte sosterranno sia la crescita organica, attraverso lo sviluppo delle attività EPC e dei servizi a maggior valore aggiunto, sia opportunità di crescita per linee esterne, con l'obiettivo di consolidare un operatore sempre più strutturato, innovativo e competitivo nel comparto impiantistico per le energie rinnovabili.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)