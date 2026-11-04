Servizio civile Agricolo, Ambientale e Digitale: c'è tempo fino al 6 novembre

per presentare le domande

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per partecipare alla selezione dei nuovi volontari del Servizio Civile: c'è tempo, infatti, fino alle ore 14 del 6 novembre.



In linea con il bando, sono 3.767 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile agricolo, di Servizio civile ambientale, di Servizio civile digitale e autofinanziati.





Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo internet dedicato.



I posti a disposizione - Nel dettaglio: 1.163 operatori volontari saranno avviati in servizio relativi a 29 programmi afferenti a 72 progetti per il Servizio civile agricolo; 1.596 operatori volontari saranno avviati in servizio relativi a 36 programmi afferenti a 106 progetti per il Servizio civile ambientale; 1.000 operatori volontari saranno avviati in servizio relativi a 28 programmi a 83 progetti per il Servizio civile digitale; 8 operatori volontari saranno avviati in servizio relativi a 2 programmi afferenti a 2 progetti di Servizio civile universale autofinanziati.











(Foto: Fabio Lanari )

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