UBS, parlamento svizzero sostiene piano requisiti di capitale più rigorosi

La banca si è opposta alla proposta, sostenendo che la renderebbe poco competitiva

(Teleborsa) - Il dibattito svizzero sui requisiti patrimoniali da applicare a UBS in seguito all'acquisizione di Credit Suisse sembra pendere dalla parte del governo.



Una commissione parlamentare ha infatti espresso un ampio sostegno alle richieste del governo di imporre alla banca un requisito di capitale CET1 pari al 90% a copertura delle sue unità estere. Il vicepresidente della commissione, Paolo Pamini, ha dichiarato che tale decisione apre la strada a una rapida risoluzione della questione, dopo che anche la Camera alta si era già espressa a favore della misura.



Dalla crisi e dal successivo crollo di Credit Suisse nel 2023, la Svizzera sta lavorando a una riforma della propria regolamentazione finanziaria, che prevede, tra i punti centrali, un cuscinetto di capitale significativamente più ampio per UBS, l'unica banca di rilevanza globale rimasta nel Paese. L'istituto si è opposto con forza a queste proposte, sostenendo che finirebbero per comprometterne la competitività. L'amministratore delegato Sergio Ermotti ha contestato l'ultima proposta, arrivando a suggerire che, a causa delle nuove regole, la banca potrebbe persino decidere di lasciare la Svizzera.



La decisione di martedì costituisce una raccomandazione per la camera bassa, che prenderà la decisione definitiva tramite una votazione prevista per il mese prossimo. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che l'assemblea segua l'orientamento della commissione.



I parlamentari dovranno probabilmente scegliere tra una copertura tramite capitale proprio del 75%, 90% o 100% per le unità estere. Una percentuale più elevata riduce la probabilità che eventuali perdite subite da un'unità estera possano causare un grave contraccolpo patrimoniale alla banca capogruppo in Svizzera.



Una copertura patrimoniale del 90% è sostanzialmente in linea con gli auspici del governo; la commissione ha inoltre sostenuto una proposta distinta che invita l'esecutivo a valutare una modifica del metodo di valutazione delle unità estere. Ciò potrebbe rendere meno oneroso per UBS il rispetto dei requisiti patrimoniali più elevati. Al momento non sono disponibili stime sull'impatto di tale misura.

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