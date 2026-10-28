UBS, nel terzo trimestre utile netto di 2,69 miliardi di dollari leggermente sotto le attese

(Teleborsa) - UBS ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto di 2,69 miliardi di dollari, leggermente inferiore alle stime. Allo stesso tempo, gli afflussi di clienti nella divisione wealth management hanno superato le aspettative, raggiungendo i 55,1 miliardi di dollari, trainati dall'area Asia-Pacifico e dalle Americhe.



I ricavi sono stati pari a 13,35 miliardi di dollari, in aumento del 5% su base annua. Su base comparabile, l'aumento è stato del 10% a 13,39 miliardi di dollari, con un incremento del 3% su base annua dei ricavi nei core business.



In attesa di un aggiornamento sulla strategia e sugli obiettivi, che verrà presentato insieme ai risultati del quarto trimestre a febbraio, UBS ha rifiutato di commentare se amplierà l'attuale programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di dollari. Nelle sue previsioni, ha espresso cautela per il resto dell'anno, segnalando una "tipica moderazione stagionale dei volumi di transazione".



Sergio P. Ermotti, amministratore delegato del gruppo UBS, ha affermato: "In un contesto di mercato sempre più complesso, la nostra solida performance del terzo trimestre ha dimostrato ancora una volta i vantaggi del nostro modello di business globale diversificato e della nostra esecuzione disciplinata. L'ampiezza e la profondità della nostra presenza globale e il nostro impegno incrollabile al servizio dei clienti si sono riflessi in un forte slancio da parte della clientela, inclusi 55 miliardi di dollari di nuovi asset netti nel Global Wealth Management, con afflussi particolarmente consistenti nell'area APAC e nelle Americhe."

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