UniCredit lancia il primo certificato in Italia legato a performance Bitcoin

(Teleborsa) - UniCredit annuncia l’avvio del collocamento di un nuovo certificato a capitale protetto, denominato in euro e quotato sulla Borsa di Monaco, che consente alla clientela retail di UniCredit Italia di partecipare all’andamento del Bitcoin attraverso il collegamento all’iShares Bitcoin ETP gestito da BlackRock.



Si tratta della prima soluzione di investimento in Italia che offre ai risparmiatori retail l'opportunità di accedere alla performance del Bitcoin, combinando il potenziale di crescita della criptovaluta con la protezione del capitale investito.



Il certificato ha una durata di 6 anni e consente di partecipare alla performance positiva del sottostante fino a un rendimento massimo a scadenza del 65% sul capitale investito. Grazie alla protezione del 100%, il capitale investito in origine sarà integralmente restituito in caso di andamento negativo del Bitcoin alla scadenza. Durante la vita del certificato, il prezzo seguirà le condizioni di mercato.



La soluzione, accessibile esclusivamente in consulenza, è rivolta a clienti con specifiche caratteristiche, interessati ad accedere a una delle asset class più innovative degli ultimi anni attraverso uno strumento regolamentato e caratterizzato da una struttura orientata alla protezione del capitale a scadenza. Il certificato non è acquistabile in autonomia, né da investitori non clienti di UniCredit. L'investimento minimo è pari a 1.000 euro.



"Con il lancio di questo Certificato, UniCredit scrive una nuova pagina dell'innovazione finanziaria nel Paese, confermando la propria leadership di mercato. La diversificazione non è più solo una regola prudenziale, ma la chiave per catturare il valore del futuro. In risposta ad una domanda sempre più crescente da parte della nostra clientela, per la prima volta in assoluto, offriamo questa opportunità ai risparmiatori italiani. Importiamo in Italia un modello pionieristico già consacrato dal successo in Germania e Austria, ribadendo la nostra determinazione nel generare soluzioni d'avanguardia" ha dichiarato Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions di UniCredit.



Il periodo di collocamento sarà aperto dal 24 novembre 2026 al 18 dicembre 2026.

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