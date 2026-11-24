(Teleborsa) - Intermonte
mantiene il "buy" su Unidata
e ne alza leggermente il target price da 4,3 a 4,5 euro
, valutazione che incorpora un upside
potenziale del 55%
dopo che ieri il cda della società ha approvato l'estensione del piano industriale al 2029
, confermando i target 2027 e 2028 già comunicati.
Nel complesso, gli analisti ritengono che "il nuovo piano
sia sostanzialmente in linea con il precedente, senza un cambiamento strategico radicale, ma con alcuni spunti positivi".
"I nuovi obiettivi per il periodo FY27-29
implicano un CAGR di circa il 9% sia per le vendite che per l'EBITDA rettificato, con una crescita delle vendite concentrata nella prima parte del periodo (mid-teens nell'esercizio 2027) e un recupero del margine di 2 punti percentuali nella seconda parte.
Inoltre, apprezzano che Unidata mantenga le operazioni di M&A
tra gli obiettivi di breve termine, con un focus su piccole aziende/startup che aggiungerebbero competenze ICT, commerciali o innovative sotto il profilo tecnologico.
Infine, prosegue il report, la riduzione del budget di spesa in conto capitale
triennale (58 milioni rispetto ai precedenti 67 milioni) è interamente determinata dal mix di attività, con maggiori capex nel settore industriale più che compensate da minori investimenti finanziari, consentendo al Gruppo di confermare i propri obiettivi di riduzione dell'indebitamento.