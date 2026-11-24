(Teleborsa) - Prosegue contrastata la seduta per i listini statunitensi
, con gli investitori che restano dubbiosi sulla tenuta del trend legato all'intelligenza artificiale: ciò ha innescato una rotazione verso un paniere più ampio di titoli, favorendo al contempo il mercato obbligazionario. A un giorno da un rialzo trainato dal settore tecnologico, il Nasdaq 100 ha ceduto circa il 2%. Nvidia ha perso il 7%, mentre Anthropic è scesa al di sotto del prezzo di IPO.
Sono emersi timori riguardo alla sicurezza dell'IA
, in seguito a un articolo di Axios secondo cui alcuni modelli non ancora rilasciati da Anthropic e OpenAI sarebbero diventati così potenti da spingere molti dipendenti a dubitare che possano essere lanciati in totale sicurezza.
Nel frattempo, secondo fonti informate, gli Stati Uniti si preparano ad annunciare – forse già da martedì – un aumento dei dazi
su merci provenienti da Cina, Unione Europea e oltre una dozzina di altre economie.
Sul fronte macro, la fiducia dei consumatori statunitensi
ha raggiunto a novembre
il livello più alto degli ultimi due anni, secondo il sondaggio del Conference Board, riflettendo un maggiore ottimismo degli americani riguardo all'economia e al mercato del lavoro. Il dato è stato diffuso alla vigilia della pubblicazione dell'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve
; un elemento che, secondo le attese, rafforzerà le probabilità di un rialzo dei tassi
da parte della banca centrale a dicembre.
Tornando ai listini, il Dow Jones
avanza a 49.980 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,51%, scambiando a 7.200 punti. Depresso il Nasdaq 100
(-1,89%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,68%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti sanitario
(+2,95%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,80%) e energia
(+0,87%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-2,82%) e beni industriali
(-0,55%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nike
(+6,37%), Amgen
(+4,77%), Salesforce
(+4,58%) e Merck
(+3,59%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -6,97%.
Si concentrano le vendite su Cisco Systems
, che soffre un calo del 3,22%.
Vendite su Goldman Sachs
, che registra un ribasso del 2,13%.
Seduta negativa per Caterpillar
, che mostra una perdita dell'1,55%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Take-Two Interactive Software
(+7,53%), Thomson Reuters
(+5,49%), Alnylam Pharmaceuticals
(+5,21%) e Axon Enterprise
(+5,14%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Analog Devices
, che prosegue le contrattazioni a -16,27%.
In perdita Astera Labs
, che scende dell'11,91%.
Pesante CoreWeave
, che segna una discesa di ben -11,79 punti percentuali.
Seduta negativa per SanDisk
, che scende dell'11,24%.