A Giacarta la 10ª edizione dell'High Level Dialogue Asean-Italia: interscambio +54% dal 2018

(Teleborsa) - Si è svolta al Fairmont Hotel Jakarta la decima edizione dell'High Level Dialogue on Asean-Italy Economic Relations, promossa da Teha Group con Kadin, la Camera di commercio e dell'industria indonesiana, e l'ambasciata d'Italia. In due giorni, il 24 e 25 novembre, il programma ha alternato tavole rotonde a porte chiuse, plenarie e networking, con oltre 45 relatori da nove Paesi, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il viceministro delle Imprese Valentino Valentini e il vice segretario generale dell'Asean Satvinder Singh.



I numeri



Dal 2018 al 2025 l'interscambio Italia-Asean è cresciuto del 54%, da 16,4 a 25,1 miliardi di euro. Le esportazioni italiane sono aumentate del 42%, i flussi in senso inverso del 65%. Nel 2025 il Pil dell'area è salito del 6,3% a circa 4.250 miliardi di dollari e l'Asean è il secondo destinatario mondiale di investimenti diretti esteri, con uno stock di circa 4.700 miliardi.



"La regione Asean, se considerata come un'unica entità, è oggi la quinta economia del mondo", afferma Lorenzo Tavazzi di Teha Group. L'Italia, aggiunge, "può essere un partner privilegiato in questo sviluppo, dalle infrastrutture alla meccanica e all'ingegneria". Da dieci anni il Dialogue è "un ponte" per costruire "conoscenza, relazioni personali e fiducia".



L'accordo Cdp-Kadin



Cdp ha firmato un memorandum con Kadin per rafforzare la collaborazione finanziaria, individuare progetti e attivare strumenti a sostegno di export e internazionalizzazione, anche con iniziative di business matching. Sono in corso contatti con Danantara Indonesia, il fondo sovrano creato nel 2025.



L'ambasciatore Roberto Colaminè parla di "primo tassello di un percorso proficuo e duraturo verso un partenariato economico sostenibile e inclusivo", necessario "nell'attuale contesto geopolitico". Per Satish L. Mahtani di Kadin si può "passare da dieci anni di dialogo a progetti congiunti nelle energie rinnovabili, nei data center, nell'agroalimentare e nella sanità". Laurent Franciosi di Cdp assicura l'impegno a portare "a un livello superiore il partenariato economico" con il Sud-Est asiatico. Paolo Pinto dell'Ice offre la rete locale per "facilitare il business matching" e aiutare le Pmi a cogliere le opportunità.

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