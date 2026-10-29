Censimento permanente imprese 2025: la fotografia dell'Inps

(Teleborsa) - Le imprese con almeno 3 addetti operative nell’Industria e nei Servizi al netto del settore dei Servizi finanziari, registrano tra il 2018 e il 2024 una diminuzione di circa 14mila unità . Diversamente gli addetti crescono di oltre 1,5milioni. La dimensione media delle aziende con almeno 3 addetti continua così ad aumentare, passando da 12,0 nel 2018 a 12,6 nel 2021, fino a 13,8 nel 2024: un incremento di 1,2 addetti medi in soli tre anni, doppio rispetto a quello del triennio precedente. E' quanto emerge dai Primi risultati del Censimento permanente delle imprese 2025 diffusi dall'Istat.



La flessione del numero di imprese è conseguente al forte calo delle unità con 3-9 addetti (microimprese) che tra il 2018 e il 2024 si riducono di oltre 43mila unità, di cui -14mila tra il 2018-2021 e -29mila tra il 2021-2024. Nel 2018 queste pesavano il 79,4% del totale e il 30,1% in termini occupazionali, nel 2021 si scende, rispettivamente, al 78,8% e al 28,6% e nel 2024 al 76,1% e al 25,8%. Nel periodo 2018 e 2024 si riduce anche l’occupazione tra le microimprese (-116mila addetti), con un calo che risulta molto più accentuato nell’ultimo triennio (-75mila) rispetto a quello precedente (-41mila).



Le piccole imprese (con 10-49 addetti) registrano invece un aumento di 23mila unità tra il 2018 e il 2024 e di 502mila addetti in termini occupazionali, incrementando il loro peso all’interno della struttura produttiva sia come numero di aziende (+2,7 punti percentuali dal 18,2% nel 2018 al 20,9% nel 2024) che di addetti (+0,6 punti percentuali dal 26,8% al 27,4%).



In aumento anche il peso delle imprese di medie (50-249 addetti) e grandi dimensioni (con 250 e più addetti) e della relativa forza lavoro impiegata. In particolare, il peso delle medie imprese, in termini di occupazione, passa dal 16,3% del 2018 al 18,1% del 2024, quello delle grandi dal 26,8% del 2018 al 28,8% del 2024. Tale dinamica è trainata dalle imprese con 500 e più addetti che nel 2024 arrivano ad impiegare il 22,6% del totale degli occupati.

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