Cina e Italia nell’era dell’innovazione: presentato al Senato il Rapporto Cina 2026





(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 l’economia cinese ha registrato una crescita del 4,7%, confermando il rallentamento rispetto agli anni precedenti ma mantenendo un andamento sostenuto grazie ai servizi e alle esportazioni. È la fotografia scattata dalla seconda parte della XVII edizione deldal titolo ‘Cina 2026 - Scenari economici e politici: Cina e Italia nell’era dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale’, promosso dallae presentato a Roma presso la Sala Zuccari in Senato.“Il Rapporto fa emergere come la Cina sia una realtà assolutamente complessa e Italia e Europa devono identificarla come un interlocutore strategico con il quale bisogna dialogare con grande lungimiranza, consapevolezza e anche pragmatismo. - ha sottolineato, Direttore Operativo della Fondazione Italia Cina - Quello che emerge è che la Cina di oggi ha delle sfide strutturali molto importanti. D'altro canto, però, parliamo di una Cina che si posiziona a livello internazionale in un ruolo di leadership e questo lo fa anche grazie all'intelligenza artificiale, all'innovazione e alla manifattura di alta di alta gamma”.Il Rapporto si pone come obiettivo quello di comprendere l’evoluzione della Cina contemporanea e le implicazioni per imprese e istituzioni, con un focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Cina nei settori dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale.Dallo studio emerge come nei primi sei mesi del 2026 l’interscambio della Cina con il resto del mondo ha raggiuntodi dollari,su base annua. Sul fonte europeo permane un significativo squilibrio commerciale, con un deficit dell’UE nei confronti della Cina pari a circa 201 miliardi di euro.Sul fronte dell’innovazione l’ecosistema cinese continua a crescere a ritmi sostenuti. Nel 2025 il valore dell’industria dell’intelligenza artificiale, registrando una crescita annua del 40%, mentre a giugno 2026 risultavano attive quasi 7 mila imprese del settore.