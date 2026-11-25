(Teleborsa) - Il crollo dei titoli tecnologici non accenna a placarsi
, mentre si moltiplicano gli interrogativi sulle prospettive dell'intelligenza artificiale; gli operatori si rifugiano nell'obbligazionario, nonostante i dati indichino un'inflazione elevata. La seduta odierna di Wall Street
, proprio alla vigilia della festività del Giorno del Ringraziamento, apre così in forte rosso
, con il Dow Jones
che sta lasciando sul terreno l'1,68%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l'S&P-500
, che retrocede a 7.025 punti, ritracciando del 2,44%. In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-3,68%); con analoga direzione, pessimo l'S&P 100
(-2,78%).
La rinnovata volatilità ha spinto un indicatore chiave al di sopra dei livelli solitamente associati a situazioni di stress, innescando una corsa verso i beni rifugio
. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni
sono scesi per l'ottava giornata consecutiva, la serie negativa più lunga dal 2024. Il dollaro si è rafforzato.
I dati odierni sulle richieste di sussidi
confermano la resilienza del mercato del lavoro
, in linea con quanto osservato dai membri del FOMC e a sostegno di una politica monetaria più restrittiva
. Inoltre, Su base annua, il PCE "core"
ha registrato un incremento del 3,3%, mentre l'inflazione complessiva si è attestata al 3,8%, ben al di sopra dell'obiettivo della banca centrale. Un dato che, secondo le previsioni, manterrà la Fed sulla rotta verso un rialzo dei tassi il mese prossimo.
A ciò si aggiungono le questioni commerciali, con gli Usa che hanno annunciato l'intenzione di imporre una nuova serie di dazi su merci provenienti da Cina, Unione Europea e altre dodici economie
. L'iniziativa rientra nella strategia del presidente Donald Trump volta a ripristinare ampie imposte sulle importazioni globali, una misura che in passato la Corte Suprema aveva giudicato incostituzionale.