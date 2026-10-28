Wall Street chiude positiva in attesa dei conti big tech e della Fed

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street che continua a beneficiare della ritrovata fiducia sul settore dell'intelligenza artificiale mentre cresce l'attesa per quanto emergerà nelle prossime ore dalla riunione della FED e dalla successiva conferenza stampa del presidente Warsh nonché dai conti di colossi tech come Microsoft , Alphabet e Amazon .



Resta monitorato anche il fronte geopolitico dopo che il Wall Street Journal ha riportato che gli Stati Uniti avrebbero minacciato diversi paesi del Golfo di prepararsi a una breve e intensa campagna militare dopo le elezioni di metà mandato.



Gli indici

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones , mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.723 punti.



Positivo il Nasdaq 100 (+1,29%); come pure, in denaro l' S&P 100 (+0,72%).



Informatica (+1,49%), beni di consumo secondari (+1,36%) e materiali (+0,78%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,20%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,90%).



I migliori e i peggiori a Wall Street

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,12%), Goldman Sachs (+2,07%), Amazon (+1,63%) e Alphabet (+1,21%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing , che ha archiviato la seduta a -10,69%.



Sotto pressione Sherwin Williams , con un forte ribasso del 2,73%.



Soffre Salesforce , che evidenzia una perdita del 2,71%.



Preda dei venditori Coca Cola , con un decremento dell'1,64%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Nebius Group (+11,22%), Astera Labs (+10,55%), Rocket Lab USA (+8,40%) e CoreWeave (+7,90%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Paychex , che ha archiviato la seduta a -5,58%.



Lettera su Cintas Corporation , che registra un importante calo del 4,93%.



Scende Thomson Reuters , con un ribasso del 4,64%.



Crolla Adobe Systems , con una flessione del 3,97%.

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