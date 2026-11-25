ACEA all'assemblea ANCI come protagonista della transizione idrica

(Teleborsa) - ACEA partecipa anche quest’anno all’assemblea annuale dell’ANCI, l'associazione che rappresenta i comuni italiani. Si tratta di un'importante occasione di confronto con sindaci, amministratori locali e stakeholder istituzionali, con l'obiettivo di condividere esperienze, best practice e soluzioni innovative per costruire città più sostenibili, resilienti e vicine ai bisogni dei cittadini.



Il Gruppo, in qualità di main sponsor, interverrà anche con uno spazio espositivo e di rappresentanza, per consolidare il proprio ruolo di riferimento a livello nazionale nelle infrastrutture idriche e nei servizi essenziali.



Il Gruppo ACEA contribuisce ogni giorno alla gestione sostenibile delle risorse e alla trasformazione delle città verso modelli sempre più smart, efficienti e resilienti.



Presso lo stand, il Gruppo presenterà progetti dedicati alla gestione sostenibile delle infrastrutture urbane, con particolare attenzione ai temi della tutela della risorsa idrica, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della qualità ambientale delle città. Un esempio è Filterra, il sistema di biofiltrazione per il trattamento delle acque meteoriche in piazze e parcheggi, un sistema di drenaggio e filtrazione che consente di realizzare il concetto di città-spugna.



Nello spazio espositivo, verrà inoltre raccontato il ruolo di ACEA come protagonista della transizione idrica e nello sviluppo e nella modernizzazione delle infrastrutture d’Italia. Allo stand, inoltre, saranno presentate le soluzioni più avanzate nei settori dell’ambiente, dell’economia circolare, delle reti e sistemi di distribuzione elettrica smart, dell’efficienza energetica e della digitalizzazione dei processi industriali applicati in tutti i business in cui il Gruppo è attivo.







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