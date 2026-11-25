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/ Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,64%
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,64%
Il Nasdaq-100 chiude a 26.046,9 punti
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Finanza
25 novembre 2026 - 22.03
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L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,64% e archivia la seduta a 26.046,9 punti.
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