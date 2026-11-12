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Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,30%

Il Nasdaq-100 termina a 28.289,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,30%
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,30%, con chiusura a 28.289,19 punti.
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