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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,65%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,65%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 27.177,41 punti
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18 novembre 2026 - 15.33
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Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,65%, dopo aver esordito a quota 27.177,41.
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