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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,72%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 27.001,79 punti
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17 novembre 2026 - 22.03
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Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,72%, termina le contrattazioni a 27.001,79 punti.
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