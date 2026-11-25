Dl Ambiente-bis, il Senato approva conversione in legge

Risorse per le emergenze climatiche, semplificazioni e nuove misure per economia circolare e bonifiche.

(Teleborsa) - Il Senato ha approvato definitivamente il decreto Ambiente-bis, convertendolo in legge. Il provvedimento introduce misure che intervengono su autorizzazioni ambientali, gestione delle emergenze climatiche, dissesto idrogeologico, economia circolare e bonifiche, con l’obiettivo di rendere più efficaci le procedure, rafforzare la tutela del territorio e sostenere gli investimenti delle imprese.



"Con questo provvedimento compiamo un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche ambientali, con misure che coniugano semplificazione, tutela del territorio e attenzione al sistema produttivo. È un lavoro importante, che ha richiesto un impegno costante e un confronto istituzionale articolato. Desidero ringraziare il viceministro Vannia Gava per il lavoro seguito in prima persona e per l’impegno profuso nella costruzione del decreto, insieme alle strutture del Ministero e a tutti coloro che hanno contribuito al suo iter parlamentare", dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.



Sul fronte delle autorizzazioni ambientali si interviene per rendere più efficienti le istruttorie di VIA e rafforzare il monitoraggio sanitario nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali. Per fronteggiare le emergenze ambientali e climatiche viene istituito un fondo da 11 milioni di euro annui a partire dal 2027, mentre si rafforzano gli strumenti per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela delle aree naturali protette e del patrimonio arboreo.



Importanti novità anche per l’economia circolare, con semplificazioni per l’utilizzo del CSS nei cementifici e negli impianti energetici, per la gestione dei rifiuti elettronici e per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Previsto inoltre un credito d’imposta del 36% per le imprese che acquistano plastica riciclata.



Sul fronte delle bonifiche, il decreto accelera i procedimenti e introduce strumenti per rendere più efficaci gli interventi nei siti contaminati. Per la Terra dei Fuochi sono stanziati 200 milioni di euro per le bonifiche e 2 milioni per il 2027 destinati agli screening oncologici.



"Abbiamo lavorato per intervenire su problemi reali e superare ostacoli che per troppo tempo hanno rallentato interventi e investimenti. Dalle autorizzazioni alle bonifiche, dal dissesto idrogeologico all’economia circolare, abbiamo messo in campo semplificazioni, risorse e strumenti operativi. Sosteniamo le imprese che investono nel riciclo, diamo ai Comuni risorse per affrontare le emergenze e acceleriamo il risanamento dei territori. Sono risposte concrete, frutto di un lavoro che abbiamo seguito passo dopo passo e che mette al centro ambiente, cittadini e sviluppo" dichiara il viceministro Vannia Gava.

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