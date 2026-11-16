Ubaldi Costruzioni ottiene nuove attestazioni Soa

categoria Og8 al massimo livello

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni , quotata su Euronext Growth Milan (UBA.MI), ha ottenuto da Cqop Soa due nuove attestazioni, nelle categorie Os6 (finiture di opere generali) e Os28 (impianti termici e di condizionamento), entrambe in classifica I, oltre all'innalzamento di classifica di altre categorie.



Le attestazioni abilitano la società a partecipare a gare di lavori pubblici fino alla scadenza quinquennale. In dettaglio: Og8 (opere fluviali, di difesa, sistemazione idraulica e bonifica) da classifica VI a VIII, Os1 (lavori in terra) da II a III, Os22 (potabilizzazione e depurazione) da III-bis a IV-bis, Os23 (demolizioni) da III-bis a IV.



Rilevante il salto dell'Og8 al massimo livello, che consente di partecipare a gare "senza limiti di importo". "Particolarmente significativo è il raggiungimento della classifica VIII, il massimo livello previsto, nella categoria Og8: un risultato che conferma la nostra esperienza e la capacità di affrontare interventi infrastrutturali di crescente complessità e rilevanza strategica", ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Ubaldi. "L'ampliamento delle nostre qualificazioni è anche un'opportunità per consolidare il nostro posizionamento nel mercato delle opere pubbliche e partecipare a progetti di maggiore portata".

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