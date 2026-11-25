EHI!, nessun esercizio di recesso su modifiche statutarie per nuovo percorso strategico

La definitiva efficacia delle modifiche statutarie comporterà anche il passaggio su EGM Pro

(Teleborsa) - EHI! , veicolo promosso con l’obiettivo di individuare e supportare PMI italiane nel loro percorso di crescita e ristrutturazione, facendo seguito a quanto comunicato il 30 ottobre e il 4 novembre, rende noto che il 19 novembre si è concluso il periodo di esercizio del diritto di recesso conseguente all’approvazione delle modifiche statutarie inerenti l’adeguamento dello statuto al modello di società di consulenza industriale, finanziaria e strategica nonché di investimento di lungo periodo (permanent capital).



La società evidenzia che, a testimonianza del pieno sostegno della compagine azionaria al percorso di evoluzione strategica avviato e alla visione industriale che ha guidato l'introduzione di tali modifiche, non è pervenuta alcuna comunicazione di esercizio del suddetto diritto.



La definitiva efficacia delle modifiche statutarie comporterà anche il perfezionamento del trasferimento delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da EHI! sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan.



La prossima fase

La conclusione del processo di adeguamento statutario e dei relativi adempimenti societari rafforza ulteriormente il posizionamento di EHI! e pone le basi per una nuova fase di piena esecuzione delle iniziative strategiche già oggetto di valutazione da parte della società.



L'azienda ritiene che il completamento di questo percorso rappresenti un passaggio cruciale per affrontare con maggiore efficacia le sfide e le opportunità di un mercato in continua evoluzione e per accelerare la realizzazione delle proprie prospettive di crescita nel medio-lungo termine.



(Foto: L'amministratore delegato e gli Advisor durante la quotazione della SPAC EHI)

Condividi

```