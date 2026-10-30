EHI!, Borsa Italiana dispone il passaggio al Segmento Professionale di EGM

(Teleborsa) - Borsa Italiana
ha disposto il trasferimento
delle azioni ordinarie e dei warrant di EHI! al Segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan
(EGM PRO). Il trasferimento è subordinato alla comunicazione, da parte della società, dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di modifica statutaria
e del mancato avveramento, o della rinuncia, della condizione risolutiva a cui la delibera è legata. La data del passaggio sarà comunicata con un successivo avviso da Borsa Italiana.
Il provvedimento arriva dopo che l'assemblea di EHI! ha approvato le modifiche statutarie
che trasformano la società da SPAC a operatore di consulenza industriale e finanziaria e di investimento stabile nelle PMI italiane, secondo un modello di capitale permanente. EHI! era stata ammessa alle negoziazioni il 30 luglio 2026 in base al regime previsto per le SPAC. Con la trasformazione, osserva Borsa Italiana, risulterà una società che ha avviato la commercializzazione dei nuovi servizi da meno di un anno. Il Regolamento Emittenti consente di negoziare queste società solo sul Segmento Professionale. Lo stesso comunicato della società spiega che il passaggio è stato concordato con Borsa Italiana, poiché EHI! deve ancora avviare i processi principali della nuova attività. Resta ferma la possibilità di valutare in seguito il passaggio al segmento ordinario.
Sul Segmento Professionale, ricorda Borsa Italiana, gli operatori possono accettare solo ordini provenienti da investitori professionali
. Fanno eccezione gli ordini di vendita degli azionisti presenti alla data di ammissione al segmento.
Il nuovo modello supera il vincolo delle SPAC, che impone di destinare a un'unica operazione rilevante la parte prevalente delle somme raccolte. EHI! potrà così assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in più imprese nel tempo
. La società spiega di aver ricevuto, dopo la quotazione, manifestazioni di interesse da investitori per risorse aggiuntive e richieste per un'attività continuativa di consulenza e investimento. EHI! interverrà su tre tipologie di situazioni: imprese con basi industriali solide e una gestione da rafforzare, aziende con buoni fondamentali in difficoltà finanziaria o operativa temporanea e imprese alle prese con un passaggio generazionale senza successione definita. I warrant sono confermati, con esercizio nei cinque anni successivi alla prima operazione in capitale di rischio.
Le modifiche statutarie, approvate all'unanimità dall'assemblea straordinaria e da quella speciale dei titolari di azioni ordinarie, attivano il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla delibera
. Il valore di liquidazione è fissato a 9,85 euro per azione. La delibera decade se l'importo complessivo dovuto ai recedenti supera 1 milione di euro, salvo rinuncia del CdA entro 30 giorni.